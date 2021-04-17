İmparator İbrahim Tatlıses’ten 11 yıl sonra ilk şarkı! Dinleyenlerin dilinde…

İmparator İbrahim Tatlıses,11 yıllık uzun aranın ardından İbo Show'da 'Gelmesin' adlı yeni şarkısı seslendirdi.

Yıllar sonra ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in efsane programı İbo Show'da bu hafta İrem Derici, Sinan Akçıl, Deniz Seki ve Erkan Petekkaya konuk oldu.

11 YIL SONRA ÇIKARDIĞI ŞARKISINI SÖYLEDİ

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle müziğe ara veren ünlü türkücü, 11 yıl sonra çıkardığı şarkısı "Gelmesin"i kameralar karşısında söyledi. Tatlıses'e konuklar da eşlik etti.

ŞARKISI GÜNDEM OLDU

Uğradığı silahlı saldırı sonucu uzun süre ekranlardan ve sahnelerden uzak kalan İbrahim Tatlıses, 11 yıllık aranın ardından ilk kez, programında yeni şarkısını seslendirdi. Sözü ve müziği Sema Nur Kaplan'a ait olan 'Gelmesin' adlı şarkısını seslendiren Tatlıses, sosyal medyada gündem oldu.

Ancak hayranları tarafından yeni şarkısı büyük beğeni ile karşılanan İbrahim Tatlıses'in, programda playback yapması ise herkesi hüzünlendirdi.