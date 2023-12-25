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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023, 18:15 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023, 18:25

Fahriye Evcen tam 12 kiloyu çatır çutur böyle verdi!

Fahriye Evcen, sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştığı beslenme alışkanlıklarıyla büyük ilgi çekiyor. Evcen'in yediği iki besin doğum kilolarından kurtulmasına yardımcı olmuş. Ünlü oyuncunun verdiği röportajlardan önemli kısımları sizler için derledik. İşte Fahriye Evcen'in kilo verme sırrı...

Sadece kariyeriyle değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam tarzıyla da öne çıkan Evcen'in takipçileriyle sık sık paylaştığı öğünlerinden yola çıkarak sizler için bir beslenme listesi hazırladık. İşte Fahriye Evcen'in 1 gün boyunca yedikleri...

BULGUR VE HOŞAF YEDİ!

Hamilelik sonrasında 12 kilo vererek eski formuna kavuşan Fahriye Evcen, sebze ağırlıklı bir beslenme düzeni ve günde en az 2 litre su içme alışkanlığıyla dikkat çekiyor. Aç bırakan diyetlere karşı çıkarak günde 2 öğün sağlıklı yiyeceklerle beslenmeyi tercih eden oyuncu, akşam 8'den sonra herhangi bir şey yememeye özen gösteriyor. Evcen canı her tatlı çektiğinde hurma, kuru kayısı ve incir yiyerek tatlı krizlerini bastırıyor. Ünlü oyuncunun doğum sonrası hoşaf ve bulgur tüketerek sağlıklı bir şekilde kilo verdiği iddia ediliyor.

MAYDANOZ SUYU

Ünlü oyuncu ödem atmak amacıyla maydanoz suyu içmeyi tercih ediyor. Videoda maydanoz suyu hazırlama aşamalarını gösteriyor ve içerisine limon suyu ekleyerek tüketiyor.

HOŞAF

Fahriye Evcen hoşafı zayıflama döneminde sık sık tükettiğini belirtiyor. Hoşaf için kuru kayısı, tarçın çubuğu, tatlandırıcı ve su kullanarak sağlıklı bir atıştırmalık hazırlıyor.

AKŞAM YEMEĞİ

Akşam yemeğinde Fahriye Evcen sebzeleri tercih ediyor. Brokoli, karnabahar, tatlı patates gibi sebzeleri dilimleyip fırına veriyor. Bu sebzeleri zeytinyağı, tuz ve baharatlarla harmanlayarak sağlıklı bir akşam yemeği hazırlıyor.

YOĞURT

Fahriye Evcen akşam yemeği yanında yoğurtlu bir protein kaynağı olan yoğurdu tercih ediyor. Yoğurt, özellikle protein açısından zengin bir tercih olarak öne çıkıyor.

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