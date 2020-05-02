02.05.2020 16:54

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile evlendikten sonra ekranlardan elini eteğini çeken ve Karan adında bir erkek çocuğu dünyaya getiren Fahriye Evcen'in şimdilerde varı yoğu oğlu. Yaptığı her paylaşımla olay yaratan Fahriye Evcen, beyazlar içindeki yeni paylaşımıyla yine yeri yerinden oynattı. 'Yeni bir başlangıca hazır mıyız?' diye Fahriye Evcen'in fotoğrafına binlerce beğeni yağdı.

Son zamanlarda sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu Fahriye Evcen, 6 yıldır reklam yüzü olduğu marka için verdiği bir pozu paylaşarak işbirliklerinin altıncı senesini kutladı.

PAYLAŞIMA BEĞENİ YAĞDI

Eşi ve çocuğuyla paylaşım yapmaya başlayan Fahriye Evcen'in "Çünkü biz buna değeriz demeyi çok seviyorum" notuyla paylaştığı fotoğrafı kısa sürede 146 binden fazla beğeni aldı. Burak Özçivit ise eşi paylaşım yapar yapmaz beğendi.