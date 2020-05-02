Yeşim Erçetin kendinden 6 yaş küçük sevgilisi Tuğser Akyüz'le öpüşme videosu paylaştı: Aşkla kal

02.05.2020 14:49

Ünlü manken ve şarkıcı Yeşim Erçetin'den, Ramazan ayına yakışmayacak hareket... Kendisinden 6 yaş küçük olan spor eğitmeni Tuğser Akyüz ile aşk yaşayan 41 yaşındaki Yeşim Erçetin, karantina günlerini de onunla geçiriyor. Birlikte spor yaptıkları videoları Instagram hesabından paylaşan Yeşim Erçetin "Evde kal, aşkla kal" notuyla sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı. Daha önce 2 kez evlilik yapan Yeşim Erçetin'in bu videosu tepki topladı.

41 yaşındaki ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin, spor hocası komşusu Tuğser Akyüz ile aşk yaşamaya başladı. Karantina sürecini sevgilisiyle spor yaparak geçiren şarkıcı, aşk dolu anlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

SEVGİLİSİYLE ÖPÜŞME VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Yeni ilişkisini gözler önünde yaşayan Yeşim Erçetin, geçtiğimiz haftalarda sevgilisinin kucağına oturduğu bir fotoğrafı paylaşarak aşkını ilan etti. Erçetin dün de sevgilisiyle evde spor yaptığı anların videosunu paylaştı. Kendisinden 6 yaş küçük olan Tuğser ile öpüşme videosunu yayınlayan Erçetin, "Evde kal aşkla kal" dedi.