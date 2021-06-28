'Evlendiler' Ece Erken evlendi! Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Ece Erken yasak aşkı nikah masasında son buldu

Ece Erken evlendi! Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşkı nikah masasında son buldu Seren Serengil'in sözleri akıllara geldi! Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile bir dargın bir barışık aşkını evliliğe taşıdı. Sunucu Ece Erken'in, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla aşk yaşaması magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve tepki çekmişti. Ardından eşi ile boşanan Mahmutyazıcıoğlu bu kez de Ece ile evlendi. Erken, uzun zamandır aşk yaşadığı avukat sevgilisi ile evlendğini sosyal medya hesabından duyurdu.