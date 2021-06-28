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Ece Erken evlendi! Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşkı nikah masasında son buldu Seren Serengil'in sözleri akıllara geldi

Ece Erken evlendi! Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşkı nikah masasında son buldu Seren Serengil'in sözleri akıllara geldi! Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile bir dargın bir barışık aşkını evliliğe taşıdı. Sunucu Ece Erken'in, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla aşk yaşaması magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve tepki çekmişti. Ardından eşi ile boşanan Mahmutyazıcıoğlu bu kez de Ece ile evlendi. Erken, uzun zamandır aşk yaşadığı avukat sevgilisi ile evlendğini sosyal medya hesabından duyurdu.

28.06.2021 14:47 - Son Güncelleme: 28.06.2021 15:07
Ece Erken evlendi! Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşkı nikah masasında son buldu Seren Serengil'in sözleri akıllara geldi

Ece Erken evlendi! Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşkı nikah masasında son buldu Seren Serengil'in sözleri akıllara geldi...

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Ece Erken evlendi! Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile yasak aşkı nikah masasında son buldu Seren Serengil'in sözleri akıllara geldi

Ece Erken'in evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla ilişki yaşadığı haberleri uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden haziran ayında boşanmıştı. Geçtiğimiz temmuz ayında da yollarını ayıran ancak sonrasında barışan ikili, Ağustos'ta buzları eriterek beraber Bodrum tatiline çıkmıştı.

Ece Erken evlendi! Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile yasak aşkı nikah masasında son buldu Seren Serengil'in sözleri akıllara geldi

Ece Erken ve uzun zamandır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendi. Sosyal medya hesabından güzel haberi duyuran Erken nikahtan fotoğraf paylaştı.

Ece Erken evlendi! Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile yasak aşkı nikah masasında son buldu Seren Serengil'in sözleri akıllara geldi

Erken paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: Herkese selam, biz evlendik... Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz.

Ece Erken evlendi! Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile yasak aşkı nikah masasında son buldu Seren Serengil'in sözleri akıllara geldi

Geçtiğimiz günlerde lüks gulette keyif yapan Ece Erken, oğlu Eymen ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Türkbükü'nde görüntülendi.