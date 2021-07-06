Evinde intihar eden usta sanatçı İlyas Tetik’in son görüntüleri ortaya çıktı

Acı haberiyle sanat camiasını yasa boğan İlyas Tetik’in son görüntüleri ortaya çıktı! Sanatçı Muazzez Ersoy, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla ünlü keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik’in vefat ettiğini duyurmuştu. Ersoy’un İlyas Tetik ile yaptığı bir önceki paylaşımı ise dikkat çekti. Tetik'in vefatı sanat camiasını yasa boğarken, Muazzez Ersoy'un 1 hafta önce yaptığı paylaşımdaki detay yürek yaktı.

Ünlü keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik 60 yaşında hayata veda etti. Sanat dünyasını yasa boğan ölüm haberini paylaşan Muazzez Ersoy, sosyal medya hesabında duyurdu.

"ÇOK KIYMETLİ DOSTUMU KAYBETTİM"

Ersoy, "Ne diyeceğimi ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Acı haberi aldığım andan itibaren kendimde değilim. Ben sadece çok kıymetli ve değerli, üstad bir müzik adamını değil; dostumu, arkadaşımı, abimi kaybettim" ifadelerini kullandı.

BİR HAFTA ÖNCE PAYLAŞIM YAPTILAR

Yakın dostunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'un 28 Haziran'da İlyas Tetik'le videosunu sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Birlikte kamera karşısına geçen ikiliden Muazzez Ersoy, söz konusu videoda şu ifadeleri kullandı: "Çok özleştik. Sizler de özlediniz, bizler de özledik. Seven dostlarımızla bir arada olmayı, onlarla hasret gidermeyi, müziği paylaşmayı. Bayramla beraber TRT müzikteyiz ve devam ediyoruz"

Ersoy'un İlyas Tetik'le bayramda beraber program yapacaklarını duyurduğu video, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İlyas Tetik ile Muazzez Ersoy'un bir sonraki videoda ise 'Hasretinle Yandı Gönlüm' şarkısında prova yaptıkları görüldü