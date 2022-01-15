Haberler Magazin Videoları Esra Erol paylaştı sosyal medya sallandı! Avukat Hülya Kuran’ın gözlerden sakındığı kızına bakın gören dilini ısırdı!

Esra Erol paylaştı sosyal medya sallandı! Avukat Hülya Kuran’ın gözlerden sakındığı kızına bakın gören dilini ısırdı!

Esra Erol paylaştı sosyal medya sallandı! Avukat Hülya Kuran’ın gözlerden sakındığı kızına bakın gören dilini ısırdı!
15.01.2022 16:06

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Esra Erol'un güzeller güzeli avukatı Hülya Kuran'ın gözlerden sakındığı kızına bakın! Atv ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol'da programının sevilen avukatı Hülya Kuran, kızı Zeynep Kuran ile gündem geldi. Başarılı sunucu Esra Erol, Hülya Kuran'ın kendi gibi avukat olan kızı Zeynep Kuran ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Erol'un paylaşımını görenler ise Zeynep'e hayran kaldı. Zeynep Kuran, güzelliğiyle adeta sosyal medyayı salladı. İşte Hülya Kuran'ın güzeller güzeli kızı...

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