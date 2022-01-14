Vav TV İzle
Haberler Magazin Esra Erol paylaştı sosyal medya sallandı! Avukat Hülya Kuran’ın gözlerden sakındığı kızına bakın gören dilini ısırdı!

Esra Erol paylaştı sosyal medya sallandı! Avukat Hülya Kuran’ın gözlerden sakındığı kızına bakın gören dilini ısırdı!

Esra Erol'un güzeller güzeli avukatı Hülya Kuran'ın gözlerden sakındığı kızına bakın! Atv ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol'da programının sevilen avukatı Hülya Kuran, kızı Zeynep Kuran ile gündem geldi. Başarılı sunucu Esra Erol, Hülya Kuran'ın kendi gibi avukat olan kızı Zeynep Kuran ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Erol'un paylaşımını görenler ise Zeynep'e hayran kaldı. Zeynep Kuran, güzelliğiyle adeta sosyal medyayı salladı. İşte Hülya Kuran'ın güzeller güzeli kızı...

14.01.2022 19:16 - Son Güncelleme: 14.01.2022 19:16
Esra Erol paylaştı sosyal medya sallandı! Avukat Hülya Kuran’ın gözlerden sakındığı kızına bakın gören dilini ısırdı!

Ünlü sunucu Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Başarılı sunucu, yıllardır omuz omuza çalıştığı avukat Hülya Kuran'ın kızı Zeynep ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Esra Erol paylaştı sosyal medya sallandı! Avukat Hülya Kuran’ın gözlerden sakındığı kızına bakın gören dilini ısırdı!

Hülya Kuran'ın kendi gibi avukat olan kızı Zeynep Kuran ise güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. Zeynep Kuran için "Güzellik genetik", "Güzelliğiyle annesini sollamış" gibi yorumlar yapıldı.

Esra Erol paylaştı sosyal medya sallandı! Avukat Hülya Kuran’ın gözlerden sakındığı kızına bakın gören dilini ısırdı!

İşte başta Hülya Kuran'ın kızı olmak üzere ünlü isimler ve çocukları...

Esra Erol paylaştı sosyal medya sallandı! Avukat Hülya Kuran’ın gözlerden sakındığı kızına bakın gören dilini ısırdı!

NİLÜFER VE KIZI AYŞE NAZLI

Esra Erol paylaştı sosyal medya sallandı! Avukat Hülya Kuran’ın gözlerden sakındığı kızına bakın gören dilini ısırdı!

TAMER KARADAĞLI VE KIZI ZEYNO

SON DAKİKA