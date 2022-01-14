Esra Erol paylaştı sosyal medya sallandı! Avukat Hülya Kuran’ın gözlerden sakındığı kızına bakın gören dilini ısırdı!
Esra Erol'un güzeller güzeli avukatı Hülya Kuran'ın gözlerden sakındığı kızına bakın! Atv ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol'da programının sevilen avukatı Hülya Kuran, kızı Zeynep Kuran ile gündem geldi. Başarılı sunucu Esra Erol, Hülya Kuran'ın kendi gibi avukat olan kızı Zeynep Kuran ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Erol'un paylaşımını görenler ise Zeynep'e hayran kaldı. Zeynep Kuran, güzelliğiyle adeta sosyal medyayı salladı. İşte Hülya Kuran'ın güzeller güzeli kızı...
14.01.2022 19:16
- Son Güncelleme: 14.01.2022 19:16
Ünlü sunucu Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Başarılı sunucu, yıllardır omuz omuza çalıştığı avukat Hülya Kuran'ın kızı Zeynep ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.
Hülya Kuran'ın kendi gibi avukat olan kızı Zeynep Kuran ise güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. Zeynep Kuran için "Güzellik genetik", "Güzelliğiyle annesini sollamış" gibi yorumlar yapıldı.