Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 13:28 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025 13:28

Sanatçı Edip Akbayram (75), düşme sonucu geçirdiği kaza sonrasında Kadıköy'deki Haydarpaşa Numune Eğtim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Akbayram'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Babasının sağlık durumuyla ilgili bilgi veren kızı Türkü Akbayram, "Şu an için ikinci operasyonu da başarılı geçti. Yoğun bakım süreci ve entübe süreci bir süre daha devam edecek." dedi.

Sanatçı Edip Akbayram, geçtiğimiz hafta geçirdiği zatürre nedeniyle bir süre hastanede tedavi gördü. Tedavisinin ardından taburcu edilen Akbayram, düşmeye bağlı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bugün ikinci kez ameliyat olan sanatçının yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram ve kızı Türkü Akbayram'ın hastanedeki bekleyişi de devam ediyor.

'KANAMA YÜKSEK ÖLÇÜDE DURDURULDU'

Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram babasının son durumu hakkında bilgi verdiç Akbayram, "Şu an için ikinci operasyonu da başarılı geçti. Yoğun bakım süreci ve entübe süreci bir süre daha devam edecek. Ama en azından daha iyi ve güzel haber aldık. Kanama yüksek ölçüde durduruldu. Çok emin ellerde gerçekten içimiz çok rahat. Tüm Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları doktorları hemşireleri hepsine ailece minnettarız. Yoğun bakım süreci devam edecek, önümüzde 1-2 günlük daha bekleme süresi olacak sonra daha net ve umarım daha iyi ve güzel haberler verebilmeyi umuyoruz biz de ailece. Herkese çok teşekkür ederiz" dedi.