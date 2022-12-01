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'Engincan Ural ve Merve Kaya boşanıyor' haberlerine Hakan Ural ateş püskürdü: "Sibel Can da üzülüyor, kadının iffetine yönelik..."

'Engincan Ural ve Merve Kaya boşanıyor' haberlerine Hakan Ural ateş püskürdü: "Sibel Can da üzülüyor, kadının iffetine yönelik..."
01.12.2022 15:07

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Hakan Ural oğlu Engincan Ural ile Merve Kaya'nın boşanma haberlerine ateş püskürdü. 1.5 aylık evlilikte boşanma kararı geldiği iddiası magazin gündeminde yerini alırken ilk açıklama Sibel Can'dan geldi. Oğlu ve geliniyle ilgili paylaşım yapan Sibel Can'ın ardından Hakan Ural da konuyla ilgili sessizliğini bozdu. "Engincan beni aradı. O da şuna üzüldü. 'Ya ben eşimle daha 40-45 günlük evliyiz. Bir kadının iffetine yönelik bu kadar fütursuz ve ucuz iddiayı nasıl yaparlar' dedi. Çocuk inanamadı 'bu nasıl mümkün olur' dedi. Benim oğlum ve gelinim çocukluktan beri birilerini tanıyorlar…Şu kıza 'eşini aldattı' diyorsun. Hiç onur haysiyetin yok mu, utanman yok mu?" diyen Hakan Ural bakın neler söyledi.

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