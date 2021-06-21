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Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar sosyal medyayı salladı hamile baldız: 'Senin güzelliğin sinir bozucu'

Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar sosyal medyayı salladı hamile baldız: 'Senin güzelliğin sinir bozucu'
21.06.2021 14:56
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Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar sosyal medyayı salladı hamile baldız Aslışah Alkoçlar yorumuyla dikkat çekti. Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından Engin Altan Düzyatan başrollerini Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Caner Topçu'nun paylaştığı Barbaroslar dizisinde Oruç Reis ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Son günlerde İstanbul'da etkili olan yağışlı havada süslü püslü pozlar veren Neslişah Alkoçlar'a hamile kardeşi Aslışah Alkoçlar'dan gelen, 'Ben 13 kilo almışken senin güzelliğin sinir bozucu' yorumu ise sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Aslışah geçtiğimiz Şubat ayında Kaan Demirağ ile dünyaevine girmişti. İşte Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'ın güzelliğini konuşturduğu o poz...


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