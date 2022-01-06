Emre Büber'den Masterchef ifşası! Masterchef Emre yarışmayı fena patlattı tek tek ifşa etti 'zorbalık, mobbing...'

Masterchef'te çıktığı günden bu yana en çok araştırılan isimlerin başında geliyor Emre Büber. Yarışmanın başlarında gösterdiği performansla şeflerin takdirini kazanan Emre Büber, haftalar geçtikçe performansını düşürdü. Herkes bu düşüşün nedenini merak ediyordu. Ortaya atılan ilk iddia sevgilisi olduğu iddia edilen Iraz Altıntaş'ın kıskançlık krizlerine girdiği ve bu yüzden kafasını toplayamadığıydı. Sonrasında ise hastalığı olduğu ve bu yüzden bilerek elendiği iddia edildi. Tüm bu sessizliğin ardından Emre Büber sonunda sessizliğini bozdu. İşte Emre Büber'in o sözleri.