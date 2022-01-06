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Masterchef Emre Masterchef'i fena patlattı tek tek ifşa etti 'zorbalık, mobbing...' Hasta diye giden Emre Büber meğer çok dertliymiş

Masterchef'te çıktığı günden bu yana en çok araştırılan isimlerin başında geliyor Emre Büber. Aslen Konyalı olan Emre Büber, Avusturya doğumlu. Yarışmanın başlarında gösterdiği performansla şeflerin takdirini kazanan Emre Büber, haftalar geçtikçe performansını düşürdü. Herkes bu düşüşün nedenini merak ediyordu. Ortaya atılan ilk iddia sevgilisi olduğu iddia edilen Iraz Altıntaş'ın kıskançlık krizlerine girdiği ve bu yüzden kafasını toplayamadığıydı. Sonrasında ise hastalığı olduğu ve bu yüzden bilerek elendiği iddia edildi. Tüm bu sessizliğin ardından Emre Büber sonunda sessizliğini bozdu. İşte Emre Büber'in o sözleri.

06.01.2022 09:03 - Son Güncelleme: 06.01.2022 09:04
Masterchef Emre Masterchef’i fena patlattı tek tek ifşa etti ’zorbalık, mobbing...’ Hasta diye giden Emre Büber meğer çok dertliymiş

MasterChef Türkiye 2021 sezonunun şampiyon adayları arasında yer alan ancak yorulduğunu söyleyerek yarışmadan elenmeyi tercih eden Emre Büber, Instagram hesabından çok konuşulacak sözlere imza attı.

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Masterchef Emre Masterchef’i fena patlattı tek tek ifşa etti ’zorbalık, mobbing...’ Hasta diye giden Emre Büber meğer çok dertliymiş

MasterChef Türkiye 2021 sezonunun en iddialı ve en sevilen yarışmacılarından biriydi Emre Büber. Avusturya'da büyüyen ancak aslen Konyalı olan Büber, karakteri ve özellikle de mutfak bilgisiyle yarışmada öne çıkmıştı.

Masterchef Emre Masterchef’i fena patlattı tek tek ifşa etti ’zorbalık, mobbing...’ Hasta diye giden Emre Büber meğer çok dertliymiş

Fakat birçok insan Emre'nin şampiyon olacağını düşünürken 11. haftada sürpriz bir şekilde yarışmaya veda etmişti. Bu vedanın ardından da bazı iddialar ortaya atılmıştı.

Masterchef Emre Masterchef’i fena patlattı tek tek ifşa etti ’zorbalık, mobbing...’ Hasta diye giden Emre Büber meğer çok dertliymiş

Kimisi eksik ürünler şeflerin karşısına çıkan Emre'nin çocuğunu özlediği, kimisi yarışma stresini kaldıramadığı, kimisi de sevgilisi Iraz Altıntaş'ın kıskançlık krizlerine girdiği için yarışmayı bırakmak zorunda kaldığını söylemişti.

Bu iddiaların yanı sıra Büber'in 'parkinson' hastalığı nedeniyle MasterChef'e veda ettiği ortaya atılmıştı.

Masterchef Emre Masterchef’i fena patlattı tek tek ifşa etti ’zorbalık, mobbing...’ Hasta diye giden Emre Büber meğer çok dertliymiş

Bu iddialarla ilgili sessiz kalan Büber, sonunda sessizliğini bozdu. Yarışmadan sonra YouTube kanalıyla ilgilenen Emre, bir takipçisinden gelen ''Ne de çok yakışırdı üstüne, adının olduğu şef gömleği'' yorumuna verdiği cevapla yeniden gündeme geldi.

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