Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç arasındaki boşanma davasında karar çıktı!

Eski milli futbolcu Emre Aşık ve 8 yıllık eşi Yağmur Aşık boşandı. Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Aşık, “Nasip olursa futbola bir ara vermiştim bu olaylardan dolayı, kariyerime kaldığım yerden tekrar devam edeceğim” dedi.

Eski futbolcu Emre Aşık ile 8 yıllık eşi Yağmur Aşık'ın çekişmeli boşanma davası karara bağlandı. İstanbul 10. Aile Mahkemesinde görülen duruşmada davacı-karşı davalı Emre Aşık ve taraf avukatları hazır bulundu. Davacı-karşı davalı Yağmur Aşık duruşmaya katılmazken, gizlilik kararı olan duruşmaya basın mensupları alınmadı.



Duruşmada beyanda bulunan Emre Aşık'ın avukatları, "Emre Aşık, Türkiye'de sporcu kimliğiyle bilinen dürüst, temiz bir insandır. Evlilik birliği devam ederken müvekkilimizin mal varlığı tabiri caizse buharlaşmıştır. Müvekkilimizin itibarı da buharlaştırılmıştır. Davanın kabulüne karar verilmesini talep ederiz" dedi.



Emre Aşık'ın, Yağmur Aşık'a nafaka ödememek için çocukların velayetini almaya çalıştığını iddia eden Yağmur Aşık'ın avukatı, "Çocukların yeri annelerinin yanıdır. Müşterek çocukların velayetinin anneye verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. Aşık'ın avukatı, müvekkilinin hamile olduğunu bilmediğini ve bu celsede öğrendiğini söyledi.



Davacı-karşı davalı Emre Aşık'ın davasının kabulüne karar veren mahkeme, Aşık ile davalı-karşı Yağmur Aşık'ın boşanmasına hükmetti.

Çocukların velayetinin baba Emre Aşık'a verilmesine hükmeden mahkeme, Yağmur Aşık'ın her ayın 1'inci ve 3'üncü cumartesi günü 09.00-18.00 saatleri arasında çocuklarıyla görüşmesine karar verdi.



Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'a 35 bin TL manevi tazminat ödemesine karar veren mahkeme, Emre Aşık'ın Yağmur Aşık'a aylık 5 bin TL tedbir nafakası ödemesine hükmetti.



"İLERİSİ İÇİN ÇOK UMUTLUYUM"

Duruşmanın ardından açıklama yapan eski futbolcu Emre Aşık, "Çok zorlu bir süreç oldu benim için. Bu süreçte özellikle yanımda olan avukatlarıma çok teşekkür ediyorum. Biz bir aile gibi olduk. Hakikaten avukatın önemini bir kez daha anladım. Güzel bir şekilde sonuçlandı diye düşünüyorum. 3 çocuğumla beraber yeni bir hayata başlayacağım nasip olursa. Gelecekte beni ne bekliyor derseniz, ilerisi için çok umutluyum. Nasip olursa futbola bir ara vermiştim bu olaylardan dolayı, çocuklarımla biraz daha vakit geçirmemden. Kariyerime kaldığım yerden tekrar devam edeceğim kısmet olursa" ifadelerini kullandı.