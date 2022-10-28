Emre Altuğ eski eşi Çağla Şıkel’le aynı karede! Kuzey'in doğum günü için bir araya geldiler

Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterini canlandıran şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, 2008 yılında bir eğlence mekanında ünlü model Çağla Şıkel ile dünyaevine girdi. 7 yıl aynı yastığa baş koyan çiftin, bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki evladı oldu. İkili, büyük oğulları Kuzey'in doğum günü için bir araya geldi. Şıkel ise eski eşi Emre Altuğ'la verdiği pozu sosyal medyada yayınlamayı ihmal etmedi. O kare, kısa sürede gündem olup sosyal medyayı salladı. İşte Emre Altuğ ile Çağla Şıkel'in o karesi...