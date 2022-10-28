Haberler Magazin Videoları Emre Altuğ eski eşi Çağla Şıkel’le aynı karede! Kuzey'in doğum günü için bir araya geldiler

Emre Altuğ eski eşi Çağla Şıkel’le aynı karede! Kuzey'in doğum günü için bir araya geldiler

Emre Altuğ eski eşi Çağla Şıkel’le aynı karede! Kuzey'in doğum günü için bir araya geldiler
28.10.2022 22:50 - Son Güncelleme: 28.10.2022 22:50

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:10
Hakan Ural'ın kızı Melisa'dan...
Magazin 00:06
Türkan Şoray Mardin...
Magazin 03:41
Hadise'nin boşanır boşanmaz...
Magazin 01:00
Necati Şaşmaz'ın son sağlık...
Magazin 00:35
Kızının yaş gününü kutlayan...
Magazin 00:54
Reha Muhtar'ın garson dövdüğü...
Magazin 03:04
Bergüzar Korel kızı Leyla'ya...
Magazin 02:08
Yasemin Allen’in annesi Suna...
Magazin 00:28
Şarkıcı Gülşen hakkında flaş...
Magazin 00:13
Hadise’den bornozlu paylaşım!
Magazin 00:06
Çağla Şıkel sokak ortasında...
Magazin 00:09
Acun Ilıcalı iki fıstıkla...

Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterini canlandıran şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, 2008 yılında bir eğlence mekanında ünlü model Çağla Şıkel ile dünyaevine girdi. 7 yıl aynı yastığa baş koyan çiftin, bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki evladı oldu. İkili, büyük oğulları Kuzey'in doğum günü için bir araya geldi. Şıkel ise eski eşi Emre Altuğ'la verdiği pozu sosyal medyada yayınlamayı ihmal etmedi. O kare, kısa sürede gündem olup sosyal medyayı salladı. İşte Emre Altuğ ile Çağla Şıkel'in o karesi...

Magazin Videoları
SON DAKİKA