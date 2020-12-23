Eline sağlık yeğen! Zehra Çilingiroğlu teyzesi Helin Avşar'ın evini baştan aşağıya yeniledi

Üniversitede iç mimarlık bölümünde okuyan Zehra Çilingiroğlu, bu yaz ünlü bir mimarın yanında da staj yaptı. İlk işini alan 22 yaşındaki genç kız, teyzesi Helin Avşar'ın evini baştan aşağıya yeniledi. Ortaya çıkan görüntü, anne Hülya Avşar'ı gururlandırdı.

Üniversitede iç mimarlık bölümünde okuyan Zehra Çilingiroğlu, bu yaz ünlü bir mimarın yanında da staj yaptı. İlk işini alan 22 yaşındaki genç kız, teyzesi Helin Avşar'ın evini baştan aşağıya yeniledi. Ortaya çıkan görüntü, anne Hülya Avşar'ı gururlandırdı.