Hamiyet kimdir? Şarkıcı Hamiyet kaç yaşında, nereli, kiminle evliydi?

Hamiyet kimdir? Sorusunun yanıtı sabah saatlerinden bu yana gündüz kuşağı izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Hamiyet açıklamaları ile herkesi şoke etti ve magazin gündemine bomba gibi düştü. Eski eşinden şiddet gördüğünü söyleyen ve darp edildiği gece doğum yaptığını açılayan şarkıcının hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki Şarkıcı Hamiyet kaç yaşında, nereli, kiminle evliydi? İşte ayrıntılar…

Bir zamanlara şarkılarıyla damga vuran Hamiyet o yıllarda Sibel Can'a benzerliğiyle de çok konuşulmuştu. Uzun yıllardır gözlerden uzak olan şarkıcı bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında şoke eden açıklamalarda bulundu. Eski eşinden darp görmesi, babasının intihar etmesi gibi daha pek çok acılar yaşayan şarkıcının hayatı ile ilgili bilgileri haberimizde derledik. İşte Şarkıcı Hamiyet kaç yaşında, nereli, kiminle evliydi? Sorularının yanıtı…

HAMİYET KİMDİR?

Hamiyet Sezgin 1976 yılında Balıkesir'de doğdu. Ailesi Balıkesir'in Çayırhisar köyünden. Babası emekli işçi, annesi ise emekli ilk okul öğretmeni. Hamiyet Sezgin ilk, orta ve lise eğitimini Balıkesir'de tamamladı. 1993 yılında mezun oldu.

1994 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nı kazandı. Prestij Müzik ortaklarından ve sanatçı arkadaşı Mahsun Kırmızıgül'le tanışması o yıllara rastlıyor. Yazları Denizli Belediye Konservatuarı'na devam etti. Daha öncede Balıkesir'de bulunduğu yıllarda Balıkesir Halk Eğitim Merkezi Korosu'na devam eden Hamiyet uzun zaman Şef Sıtkı Sahil'den ders almıştı. Hamiyet 1996 yılında konservatuar sınavlarına girdi ve kazandı.

İlk eşinden 2009 yılından boşanan Hamiyet 2011 yılında ikinci eşi Ömer Sami Durmuş ile evlendi. O da hayatımın ikinci travması oldu diyen Hamiyet, ona sığındım onda babamı aradım demişti. Hamiyet'in Ömer Sami Durmuş'tan İsminur adında bir kızı var.