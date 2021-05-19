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EDHO'nun Didem'i vurularak diziye veda etti! Gizem Arıkan'ın gözyaşları içinde EDHO ekibine veda etti

EDHO'nun Didem'i vurularak diziye veda etti! Gizem Arıkan'ın gözyaşları içinde EDHO ekibine veda etti
19.05.2021 13:40
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EDHO'ya acı bir şekilde veda eden Didem bakın kim çıktı! Gözyaşları içinde diziden ayrılan Gizem Arıkan meğer yıllar önce ekranlarda gördüğümüz bir isimmiş... Atv'nin 6 sezondur devam eden reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölümü geride bıraktı. Dizide Hızır Ali ile yeni hayatına başlamak üzere yola çıkan Didem Façalı karakterine hayat veren 36 yaşındaki oyuncu, vurularak diziye veda etti. Gizem Arıkan'ın gözyaşları içinde EDHO ekibine veda ettiği anlar kameraya anbean böyle yansıdı...


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