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EDHO'ya acı bir şekilde veda eden Didem bakın kim çıktı! Gözyaşları içinde diziden ayrılan Gizem Arıkan meğer...

EDHO'ya acı bir şekilde veda eden Didem bakın kim çıktı! Gözyaşları içinde diziden ayrılan Gizem Arıkan meğer yıllar önce ekranlarda gördüğümüz bir isimmiş... Atv'nin 6 sezondur devam eden reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölümü geride bıraktı. Dizide Hızır Ali ile yeni hayatına başlamak üzere yola çıkan Didem Façalı karakterine hayat veren 36 yaşındaki oyuncu, vurularak diziye veda etti. Instagram hesabından gözyaşları içinde paylaşımda bulunan Gizem Arıkan'ın kim olduğunu araştıran sosyal medya kullanıcıları, yıllar önceki fotoğrafları görünce şaşırdı. EDHO'nun Dido'su Gizem Arıkan bakın kimmiş...

19.05.2021 11:12 - Son Güncelleme: 19.05.2021 11:51
EDHO'ya acı bir şekilde veda eden Didem bakın kim çıktı! Gözyaşları içinde diziden ayrılan Gizem Arıkan meğer...

EDHO'YA ACI BİR ŞEKİLDE VEDA EDEN DİDO BAKIN KİM ÇIKTI!

EDHO'ya acı bir şekilde veda eden Didem bakın kim çıktı! Gözyaşları içinde diziden ayrılan Gizem Arıkan, oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliği ile de hayran bırakıyor. EDHO 195. son bölümde sevdiğine kavuştuğu anda canından olan Gizem Arıkan'ın kim olduğu merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
EDHO'ya acı bir şekilde veda eden Didem bakın kim çıktı! Gözyaşları içinde diziden ayrılan Gizem Arıkan meğer...

SOLUKSUZ İZLENDİ, ZİRVEDEN DÜŞMEDİ!

Atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" aksiyon ve duygu dolu bir bölüm sonrasında Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu.

EDHO'ya acı bir şekilde veda eden Didem bakın kim çıktı! Gözyaşları içinde diziden ayrılan Gizem Arıkan meğer...

Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne Hızır'ın oğlunun nikahı sonrasında yapılan baskın ve Haşmet Façalı'nın vurulması damga vurdu.

EDHO'ya acı bir şekilde veda eden Didem bakın kim çıktı! Gözyaşları içinde diziden ayrılan Gizem Arıkan meğer...

Hızır'ın oğlu Ali Hızır ve Haşmet'in kızı Didem'in mutlu nikahının sonrasında Rıdvan'ın adamları gelin ve damadın aracına baskın yaptı. Baskın sonrası Didem öldü Hızır Ali yoğun bakıma alındı. Bu olay sonrasında kontrolünü yitiren Haşmet Façalı tek başına adamların mekanına intikam için gitti. Ancak Haşmet Façalı bu olay sonrasında vuruldu.

EDHO'ya acı bir şekilde veda eden Didem bakın kim çıktı! Gözyaşları içinde diziden ayrılan Gizem Arıkan meğer...

EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde %9,44 izlenme oranı ve %22,60 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.