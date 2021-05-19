EDHO'ya acı bir şekilde veda eden Didem bakın kim çıktı! Gözyaşları içinde diziden ayrılan Gizem Arıkan meğer...
EDHO'ya acı bir şekilde veda eden Didem bakın kim çıktı! Gözyaşları içinde diziden ayrılan Gizem Arıkan meğer yıllar önce ekranlarda gördüğümüz bir isimmiş... Atv'nin 6 sezondur devam eden reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölümü geride bıraktı. Dizide Hızır Ali ile yeni hayatına başlamak üzere yola çıkan Didem Façalı karakterine hayat veren 36 yaşındaki oyuncu, vurularak diziye veda etti. Instagram hesabından gözyaşları içinde paylaşımda bulunan Gizem Arıkan'ın kim olduğunu araştıran sosyal medya kullanıcıları, yıllar önceki fotoğrafları görünce şaşırdı. EDHO'nun Dido'su Gizem Arıkan bakın kimmiş...
EDHO'YA ACI BİR ŞEKİLDE VEDA EDEN DİDO BAKIN KİM ÇIKTI!
EDHO'ya acı bir şekilde veda eden Didem bakın kim çıktı! Gözyaşları içinde diziden ayrılan Gizem Arıkan, oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliği ile de hayran bırakıyor. EDHO 195. son bölümde sevdiğine kavuştuğu anda canından olan Gizem Arıkan'ın kim olduğu merak konusu oldu.
Hızır'ın oğlu Ali Hızır ve Haşmet'in kızı Didem'in mutlu nikahının sonrasında Rıdvan'ın adamları gelin ve damadın aracına baskın yaptı. Baskın sonrası Didem öldü Hızır Ali yoğun bakıma alındı. Bu olay sonrasında kontrolünü yitiren Haşmet Façalı tek başına adamların mekanına intikam için gitti. Ancak Haşmet Façalı bu olay sonrasında vuruldu.