EDHO'ya acı bir şekilde veda eden Didem bakın kim çıktı! Gözyaşları içinde diziden ayrılan Gizem Arıkan meğer...

EDHO'ya acı bir şekilde veda eden Didem bakın kim çıktı! Gözyaşları içinde diziden ayrılan Gizem Arıkan meğer yıllar önce ekranlarda gördüğümüz bir isimmiş... Atv'nin 6 sezondur devam eden reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölümü geride bıraktı. Dizide Hızır Ali ile yeni hayatına başlamak üzere yola çıkan Didem Façalı karakterine hayat veren 36 yaşındaki oyuncu, vurularak diziye veda etti. Instagram hesabından gözyaşları içinde paylaşımda bulunan Gizem Arıkan'ın kim olduğunu araştıran sosyal medya kullanıcıları, yıllar önceki fotoğrafları görünce şaşırdı. EDHO'nun Dido'su Gizem Arıkan bakın kimmiş...

19.05.2021 11:12 - Son Güncelleme: 19.05.2021 11:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





