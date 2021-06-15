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EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi şaşırttı! Meğer EDHO'da rol almış...

EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi şaşırttı! Meğer EDHO'da rol almış...
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekran klasiklerinden biri haline geldi. Diziye son dönemlerde damgasını vuran Alpaslan karakterini canlandıran oyuncu Yunus Emre Yıldırımer en çok sevilen isimlerinden biri oldu. Edho'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Eşi ile olan fotoğraflarını medya hesabından paylaşan Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melissa'nın güzelliği herkesi büyülüyor. İşte Eşkıya'nın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melissa Yıldırımer...


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