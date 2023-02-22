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Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'in düğün tarihi belli oldu

Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'in düğün tarihi belli oldu
22.02.2023 09:41 - Son Güncelleme: 22.02.2023 09:42

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Bir dargın bir barışık ilişkileri 5 yıldır devam eden, sosyal medya hesaplarından sık sık birbirlerini takipten çıkıp tekrar takip eden Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in nikah tarihi belli oldu. İşte defalarca ayrılıp barışan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in düğün tarihi...

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Depremzedeler için düzenlenen ortak yayına makyajsız haliyle katılan ve çok konuşulan Eda Ece ile 5 yıldır aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'in nikah tarihi belli oldu.

Ünlü çiftin mutlu haberine köşesinde yer veren Bülent Cankurt şu ifadeleri kullandı:

Uzun bir süredir basketbolcu Buğrahan Tuncer ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Eda Ece gelin geliyor. Eda Ece ile Buğrahan Tuncer çiftinin nikah tarihi belli oldu.

Ülkemizde yaşanan asrın felaketi yüzünden 6 Şubat'tan bu yana maalesef hepimizi kahreden haberlerle yatıp-kalkıyoruz. En azından bugün 'mutlu' bir haber vereyim dedim!

Sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasında yer alan güzel oyuncu Eda Ece gelin oluyor.

"Evliliğe doydum, dizilerde dokuz kere evlendim" diyen Eda Ece, uzun süredir flört ettiği basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturup bu kez 'gerçek' bir evlilik yapacak.

Anadolu Efes'te top koşturan milli basketbolcu Buğrahan Tuncer ile güzel oyuncu Eda Ece, 8 Haziran'da, Boğaz'da vuslata erecek.

Bu arada şimdiye kadar dizilerde dokuz kez gelinlik giyen müstakbel gelin Eda Ece, 'gerçek' düğününde giyeceği gelinliğini yabancı bir moda evinin kataloğundan beğenip sipariş etmiş.

Düğünün sanat ve spor camiasını bir araya getireceğine şüphe yok.

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