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Pınar Altuğ “Anlayamadığım bir şeyler oluyor” deyip özel yazışmaları ifşa etti!

Pınar Altuğ “Anlayamadığım bir şeyler oluyor” deyip özel yazışmaları ifşa etti!
21.02.2023 23:15 - Son Güncelleme: 21.02.2023 23:21

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6 Şubat saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. Oyuncu Yağmur Atacan da deprem sonrası Hatay'a gitti ve depremzedelere yardım taşıdı. Geçtiğimiz günlerde evine dönen Atacan, duygularını sosyal medya paylaşımıyla dile getirdi. Eşi gibi depremin ilk gününden bu yana yardım çağrılarında bulunan Pınar Altuğ ise bugün farklı bir paylaşımla gündeme geldi. "Anlayamadığım bir şeyler oluyor" diyen Altuğ özel yazışmaları ifşa etti. Altuğ'un paylaşımlarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Benden özel mesajla link gelirse lütfen itibar etmeyin! Asrın afetini yaşadığımız şu günlerde birilerini dolandırmaya çalışmak! Bu ahlaksızlığı, insafsızlığı, terbiyesizliği, manyaklığı aklım almıyor! Hesabım bende, gerekli her türlü önlemi aldık ama yine de böyle bir mesaj gelirse lütfen benimle iletişime geçin.
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