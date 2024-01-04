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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024, 16:03 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024, 16:33

Ece Ronay'ın Bağdat Caddesi'ndeki iş yerine haciz!

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest kalan Ece Ronay'ın Bağdat Caddesi'ndeki iş yerine akşam saatlerinde haciz işlemi yapıldı. İş yerinden alınan eşyalar kamyonetlere yüklenerek götürüldü.

Ece Ronay hakkında eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik ve Kocaeli'ndeki iş yerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin tespit edilmesinin ardından 15 Aralık'ta Ece Ronay'ın evine baskın düzenlendi.


Eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda Ronay ile birlikte 5 şüpheli daha yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheliden 3 şüpheli tutuklanırken, Ece Ronay'ın aralarında bulunduğu 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


EŞYALAR KAMYONETLERLE GÖTÜRÜLDÜ
Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay'ın Bağdat Caddesi'ndeki iş yerine dün akşam saatlerinde icra ve polis ekipleri geldi.

İş yerindeki tüm eşyalar ve malzemeler haciz edilerek kamyonetlere yüklendi.

6 MİLYONLUK YATIRIM İLE KURMUŞTU
Ronay, geride bıraktığımız günlerde katıldığı bir programda şirketini kurmak için 6 milyonluk bir yatırım yaptığını açıklamış ve aylık kazancı hakkında şu ifadelerde bulunmuştu:

"Yazın zarar oldu ama bu aralar para kazanıyoruz. Çok ciddi giderimiz var, Bağdat Caddesi'nde kiralar da yüksek. Bana aylık 100-200 bırakırsa seviniyorum. Arabam da yok."

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