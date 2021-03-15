Ece Erken'den, sevgilisi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun otomobiline saldırmasıyla ilgili itiraf!

Ünlü sunucu Ece Erken, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Erken, sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun otomobiline saldırmasıyla ilgili soruya, "Şimdiki aklım olsa yapmazdım. Ergenlikti, saçmaladım ve üzgünüm" dedi.
Sosyal medyadan açıklama yapan Erken, "Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun aracına neden zarar verdiniz?" sorusuna, "Malum şahıs beni çok sinirlendirdi. Aslında çizmeyecektim, bir şey yazacaktım. Ama keskin bir şey bulamadım. Aynayı büktüm. Şu anki aklım olsa yapmazdım. Ergenlikti, pişmanım, üzgünüm, saçmaladım." cevabını verdi.