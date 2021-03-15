Ece Erken'den, sevgilisi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun otomobiline saldırmasıyla ilgili itiraf!

Ünlü sunucu Ece Erken, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Erken, sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun otomobiline saldırmasıyla ilgili soruya, "Şimdiki aklım olsa yapmazdım. Ergenlikti, saçmaladım ve üzgünüm" dedi.