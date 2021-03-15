Haberler Video Magazin Videoları Ece Erken'den, sevgilisi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun otomobiline saldırmasıyla ilgili itiraf!

Ece Erken'den, sevgilisi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun otomobiline saldırmasıyla ilgili itiraf!

Ece Erken'den, sevgilisi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun otomobiline saldırmasıyla ilgili itiraf!
15.03.2021 21:24
Ana Sayfa 00:36
Kuruluş Osman 50. bölüm 2....
Ana Sayfa 01:04
Erdoğan: Aşılama sıralamasında...
Ana Sayfa 02:10
Başkan Erdoğan: Mevcut...
Ana Sayfa 04:34
Gaziosmanpaşa'da bir binada...
Ana Sayfa 02:09
Kafası ve ön bacakları tarım...
Ana Sayfa 01:07
Müşreti ile taksiciler...
Ana Sayfa 10:14
Prof. Dr. Levent Akın, A...
Ana Sayfa 00:43
Usta oyuncu Harika Avcı son...
Ana Sayfa 01:32
Bahçeli'den Öğrenci Andı...
Ana Sayfa 00:44
Burak Deniz ve Kadir İnanır'ı...
Ana Sayfa 00:23
Pitbull vahşeti! Elinden zor...
Ana Sayfa 03:08
İstiklal Caddesi yaya...

Ünlü sunucu Ece Erken, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Erken, sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun otomobiline saldırmasıyla ilgili soruya, "Şimdiki aklım olsa yapmazdım. Ergenlikti, saçmaladım ve üzgünüm" dedi.


Sosyal medyadan açıklama yapan Erken, "Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun aracına neden zarar verdiniz?" sorusuna, "Malum şahıs beni çok sinirlendirdi. Aslında çizmeyecektim, bir şey yazacaktım. Ama keskin bir şey bulamadım. Aynayı büktüm. Şu anki aklım olsa yapmazdım. Ergenlikti, pişmanım, üzgünüm, saçmaladım." cevabını verdi.
Magazin Videoları