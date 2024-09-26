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Ebru Şallı'dan kaybettiği oğlu Pars'a: ''Bazı anneler melek doğururmuş''
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Ebru Şallı'dan kaybettiği oğlu Pars'a: ''Bazı anneler melek doğururmuş''

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024, 18:13 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024, 18:14

Ebru Şallı'nın 2013 yılında boşandığı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetmişti. Oğlunun acısıyla sarsılan ve zor günler geçiren Ebru Şallı, Pars Tan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle kutladı. Oğluna olan özlemini her fırsatta dile getiren Ebru Şallı, paylaşımına "İyi ki doğdun sen melek oğlum benim... Bazı anneler melek doğururmuş... Tarifsiz bir özlem Ponçiğim 25.09.2010" notunu düştü.

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