Bingöl'e atanan Miss Turkey 2024 güzeli İdil Bilgen görevine başlamadı!

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024, 17:18 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024, 17:18

"Miss Turkey 2024" yarışmasında birinci olan Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen, verdiği röportajlarda yoluna aşık olduğu mesleği doktorlukla devam edeceğini söyledi. Hatta Bilgen'in bu söylemlerinin ardından da Bingöl Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi'ne ataması çıktı. Yayladere halkının sabırsızlıkla beklediği İdil Bilgen'in, görevine başlamadığı ortaya çıktı.

BAŞVURU YAPMADI!

Yayladere'ye 9 Eylül'de ataması yapılan ve 15 gün içinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurarak göreve başlaması gereken İdil Bilgen'in, başvuru süresi geçti. Bilgen'in bu sürede herhangi bir başvuru yapmadığı, göreve başlayabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü'ne 2 ay içinde mazeret dilekçesi verebileceği öğrenildi.