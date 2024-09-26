SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Ahu Tuğba cenaze töreni ne zaman ve nerede olacak?
Haberler Magazin Videoları

Ahu Tuğba cenaze töreni ne zaman ve nerede olacak?

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024, 18:33 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024, 18:34

Türk sinemasının efsanevi isimlerinden Ahu Tuğba, 69 yaşında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamını yitirdi. Ani ölümü şüpheli bulunan ünlü yıldızın cenaze işlemleri hala tamamlanamadı. Peki; Ahu Tuğba'nın cenaze töreni ne zaman ve nerede olacak? Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin son durumu açıkladı.

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Ahu Tuğba, 1 Eylül'de ABD'nin Miami kentinde, uzun süredir mücadele ettiği KOAH hastalığı nedeniyle 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü oyuncunun vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğarken, kızı Anjelik Calvin cenazenin Türkiye'ye getirilmesi için büyük bir çaba sarf etti.

Cenaze Nakil Süreci Uzadı
Ahu Tuğba'nın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi, çeşitli prosedürlerin tamamlanamaması ve Anjelik Calvin'in pasaport yenileme işlemlerinin uzaması nedeniyle haftalarca gecikti. Ancak gerekli tüm işlemler tamamlanarak, ünlü oyuncunun cenazesi nihayet yarın saat 17.00'de İstanbul'a getirilecek.

Cenaze Detayları Açıklandı
Ahu Tuğba için 28 Eylül'de, Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. Cenaze töreninin ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda annesinin yanına defnedilecek.

SIRADAKİ VİDEO
Ebru Şallı'dan kaybettiği oğlu Pars'a: ''Bazı anneler melek doğururmuş''
26.09.2024Perşembe
Ceyda Düvenci'ye eleştiri yağmuru! Sosyal medyanın diline çok fena düştü!
26.09.2024Perşembe
Bingöl'e atanan Miss Turkey 2024 güzeli İdil Bilgen görevine başlamadı!
26.09.2024Perşembe
Metin Arolat ölüm anı kamerada! | Neden öldü?
26.09.2024Perşembe
Metin Arolat ölüm anı kamerada!
25.09.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Metin Arolat ölüm anı kamerada! 01:22
Metin Arolat'ın ölüm anı kamerada!
25.09.2024Çarşamba
İntihar eden TikTok fenomeni Kübra Aykut’un teyzesinden şok sözler: Ölmeden bir gün önce... 01:40
TikTok fenomeni Kübra Aykut'un teyzesinden şok sözler: Ölmeden bir gün önce...
25.09.2024Çarşamba
İzmir Konak’taki kaza kamerada! İşte otomobilin alt geçide uçma anı! 00:12
İzmir Konak'taki kaza anı kamerada: 3 ölü!
25.09.2024Çarşamba
Adana Sarıçam’da yaya yolunda feci kaza! Ölüme el kaldırdı! | KAZA VİDEOSU 00:17
Yaya yolunda feci kaza! Ölüme el kaldırdı!
26.09.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA