Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024, 18:33 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024, 18:34

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Ahu Tuğba, 1 Eylül'de ABD'nin Miami kentinde, uzun süredir mücadele ettiği KOAH hastalığı nedeniyle 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü oyuncunun vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğarken, kızı Anjelik Calvin cenazenin Türkiye'ye getirilmesi için büyük bir çaba sarf etti.

Cenaze Nakil Süreci Uzadı

Ahu Tuğba'nın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi, çeşitli prosedürlerin tamamlanamaması ve Anjelik Calvin'in pasaport yenileme işlemlerinin uzaması nedeniyle haftalarca gecikti. Ancak gerekli tüm işlemler tamamlanarak, ünlü oyuncunun cenazesi nihayet yarın saat 17.00'de İstanbul'a getirilecek.

Cenaze Detayları Açıklandı

Ahu Tuğba için 28 Eylül'de, Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. Cenaze töreninin ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda annesinin yanına defnedilecek.