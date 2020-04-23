Ebru Şallı ve Harun Tan'ın 9 yaşındaki oğulları Pars, geçtiğimiz hafta lenfoma hastalığı nedeni ile hayatını kaybetti. Yaklaşık iki yıldır lenfoma tedavisi gören Pars, Cuma günü Kilyos'ta toprağa verildi. Oğlunun kaybıyla büyük bir acı yaşayan Ebru Şallı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'ncü yılını Instagram hesabından Pars'ın görüntülerini paylaşarak kutladı.
Geçtiğimiz hafta sonu oğlunu toprağa veren Şallı, 6 yıl önce kendi adını taşıyan programının 23 Nisan özel bölümünde Pars'ı ağırlamıştı.
Şallı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını Instagram sayfasında paylaştığı o görüntülerle kutladı.