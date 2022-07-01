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Ebru Şahin ile Cedi Osman evlendi! İşte nikahtan görüntüler...

Ebru Şahin ile Cedi Osman evlendi! İşte nikahtan görüntüler...
01.07.2022 21:01 - Son Güncelleme: 01.07.2022 21:01

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NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Basketbolcu Cedi Osman ve Destan dizisinin Akkız'ı Ebru Şahin, yaklaşık iki yıl önce aşk yaşamaya başlamıştı. Son günlerde düğün koşuşturmasında olan ünlü çiftten beklenen haber geldi. 7 Temmuz'da Çeşme'de düğün yapmaya hazırlanan Ebru Şahin ile Cedi Osman, bu akşam Makedonya'da bulunan Ohrid Gölü'nde nikah masasına oturdu. Çiftin nikahından ilk görüntüler ise sosyal medyaya düştü. Farklı gelinliği ve tarzıyla dikkat çeken Şahin, güzelliğiyle adeta büyüledi. İşte Cedi Osman ile Ebru Şahin'in nikahından ilk görüntüler...

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