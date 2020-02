Ebru Polat'ın gizemli sevgilisi Palalı Sabri çıktı! Canlı yayında konuşmaları ifşa olmuştu..."GBT'sine baksa iyimiş" |Video 20.02.2020 17:46

Ebru Polat'ın herkesten gizlediği sevgilisi ortaya çıktı. Geçtiğimiz ay Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk olan Ebru Polat'ın sevgilisi ile konuşmaları canlı yayında ifşa olmuştu. 36 yaşındaki Polat, Dubai'de tatil yaptığını sosyal medya hesabından paylaştığı mayolu fotoğrafı ile duyurmuştu. Olay fotoğrafların ardından Dubai'de yalnız olmadığı ortaya çıkan Ebru Polat, meğer sevgilisi ile tatildeymiş. Gezi olaylarında polise direnen ve kuzenini öldürmeye teşebbüsten aranan Sabri Çelebi, Dubai'de Ebru Polat ile tatil yapıyor. Ebru Polat ile olan videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Palalı Sabri gündeme oturdu.

Ebru Polat, geçtiğimiz ay Kanal D ekranlarında Müge ve Gülşen'in sunduğu '2. Sayfa' programına konuk oldu. Yaptığı sosyal medya paylaşımıyla adından sıkça söz ettiren 36 yaşındaki Ebru Polat'ın sevgilisiyle konuşmaları ifşa olduktan sonra herkes 'Ebru Polat'ın sevgilisi kim?' sorusunun yanıtını aramış ancak bir bilgi bulunamamıştı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk olan Ebru Polat, telefonunda "Mavişim' diye kayıtlı olan ve herkesten gizlediği sevgilisi ile kuliste tartıştı. Kıyafetine takılan mikrofonun açık olduğunu fark etmeyen ünlü şarkıcı, ifşa olduğunu öğrenince canlı yayında ağzı açık kaldı.Skandal pozlarıyla sık sık magazin gündemine gelen Ebru Polat'ın herkesten gizlediği bir sevgilisi olduğu ortaya çıktı."Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" canlı yayınına çıkmadan önce yakasında mikrofon varken sevgilisiyle tartışma yaşayan şarkıcı, sunucuların durumu anlatmasıyla şoke oldu.

"SİZ MAVİŞ'İ NEREDEN TANIYORSUNUZ?"

Sunucuların "Aşk sana yaramış. Maviş ne yapıyor?" demesiyle büyük şaşkınlık yaşayan 36 yaşındaki güzel, "Siz Maviş'i nereden biliyorsunuz? Cep telefonuma nasıl kaydettiğimi nereden biliyorsunuz ki? Ben onu hiçbir yerde paylaşmadım ki. Mikrofonum mu açık kalmış? Telefonla konuşurken bende mikrofon vardı. Ben şu an şok, yakalandım" ifadelerini kullandı.Sevgilisiyle yayın öncesi tartıştığını, hatta birbirlerini sosyal medyada engellediklerini açıklayan Polat, "Tartışınca birbirimizi engelliyoruz. Engel kalktı, ama barışmadık. Ben biraz alınganım. Her şeye kırılıp incinebiliyorum ve karşılığında sert hareketler yapabiliyorum. Maviş'in gönlünü almadım" dedi.Instagram hesabından yayınladığı cesur pozlarla dikkat çeken Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla bir kez daha adından söz ettirmeyi başarmıştı. Instagram'dan mayolu fotoğrafını paylaştı. Şarkıcı, göğüs dekolteli mayosuyla poz vererek, "Tatil başlasın. En sevdiğim oteldeyim. Her yer altın, ben altın... Yorumları size bırakıyorum" yorumuyla herkesi şaşırttı.Ebru Polat'ın Dubai tatilini sevgilisi ile yaptığı ortaya çıktı. Ebru Polat'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ise Palalı Sabri...

PALALI SABRİ (SABRİ ÇELEBİ) KİMDİR?

Şişli, Yayla Mahallesi'nde 5 Temmuz 2019 tarihinde evine girmek üzere olan Ziver Çelebi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Çelebi, kendisini kuzeni "Palalı Sabri" olarak bilinen Sabri Çelebi'nin vurdurduğunu iddia etmişti.

Şişli Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Ziver Çelebi'nin, Sabri Çelebi ile birlikte bir eğlence mekanı işlettiği, daha sonra Ziver Çelebi'nin Sabri Çelebi'nin yanından ayrılarak Faruk İ. ile başka bir mekan işletmeye başladığı, bu nedenle de aralarında husumet çıktığı belirlenmişti. Ziver Çelebi'nin poliste verdiği ifadesinde "Bu husumet sonrasında ortağım Faruk İ. vuruldu. Ondan sonra Sabri Çelebi beni defalarca arayarak tehdit etti" dediği öğrenilmişti.

Polis yaptığı çalışmalar sonucu yaralama olayına karışan Mehmet Kadri Y. (25), Ferhat D. (19), Mustafa B.(20) ve Mahsun T.'yi gözaltına almıştı. Şişli Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklanmıştı. Olayla ilgili halen yurt dışında olduğu tespit edilen Sabri Çelebi'yi arama çalışmaları devam ediyor.

GEZİ'NİN PALALI SALDIRGANI: SABRİ ÇELEBİ

Gezi Parkı olayları kapsamında Talimhane'de, eylemcilere pala ile saldıran ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Sabri Çelebi ile birlikte 4 kişi hakkında iddianame düzenlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede şüpheliler Sabri Çelebi, Ahmet Girgin, Şeyhmus Kırmızı ve Murat Ertik'in kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 9 yıl 9 aydan, 27 yıla kadar hapsini istemişti. Çelebi, Gezi olayları sonrası kendisi için açılan davadan hemen önce Fas'a kaçmış, konuyla ilgili olarak da 'kaçmadığını' ve 'ameliyat olan kayınpederini eşi ve çocuğuyla ziyaret etmeye gittiğini' ifade etmişti.

"KİMSENİN HATASI BİR DİĞERİNİ İLGİLENDİRMEZ"

Polat'ın karakterine övgüler yağdırdığı sevgilisi, Gezi olayları sırasında göstericilere elindeki palayla saldıran, daha sonrasında ise polisin gözaltı işlemine direnen ve Palalı Sabri adıyla ünlenen saldırgan Sabri Çelebi çıktı. Hakkındaki haberleri gören Ebru Polat, Instagram hesabından paylaşım yaparak "Ünlü olmanın zorlukları işte; en ufak bir şeyde problem yaşarız. Ben görüştüğüm insanların GBT'sine bakmıyorum. Ben bir insanı seviyorum görüşürüm konuşurum. Kimsenin hatası bir diğer insanı ilgilendirmez. Kim ne yapmış ne etmiş geçmişinde ilgilendirmez gardaş... Ben yanlış bir şey yaparım amenna ama... Gelip beni eleştiremezsiniz. Kimsenin hatası kimseyi ilgilendirmiyor" dedi.