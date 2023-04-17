RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Magazin Videoları Ebru Polat’ı tanıyabilene aşk olsun! “Estetiğin dozunu kaçırmadın mı?” 3 estetik birden geçirdi! |VİDEO

Ebru Polat’ı tanıyabilene aşk olsun! “Estetiğin dozunu kaçırmadın mı?” 3 estetik birden geçirdi! |VİDEO

Ebru Polat’ı tanıyabilene aşk olsun! “Estetiğin dozunu kaçırmadın mı?” 3 estetik birden geçirdi! |VİDEO
17.04.2023 11:03 - Son Güncelleme: 17.04.2023 11:05

OTOMATİK OYNAT

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Son dönemlerde harcamaları ile konuşulan Ebru Polat, bir paket sakıza 895 TL ödemiş ve fişi 3,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak tepki çekmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Instagram sayfasında son halini yayınlayan Polat'ın yüzündeki değişim dikkat çekti. İlerleyen saatlerde soru-cevap etkinliği yapan şarkıcıya takipçileri yüzündeki değişimleri sordu. Takipçilerinin merakını gideren Polat, estetiklerini tek tek saydı. İşte Ebru Polat'ın son hali...

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