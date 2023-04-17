RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 3 estetik birden geçirdi! 39’luk Ebru Polat’ı tanıyabilene aşk olsun! “Estetiğin dozunu kaçırmadın mı?” Son görüntüsü olay...

3 estetik birden geçirdi! 39’luk Ebru Polat’ı tanıyabilene aşk olsun! “Estetiğin dozunu kaçırmadın mı?” Son görüntüsü olay...

Son dönemlerde harcamaları ile konuşulan Ebru Polat, bir paket sakıza 895 TL ödemiş ve fişi 3,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak tepki çekmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Instagram sayfasında son halini yayınlayan Polat'ın yüzündeki değişim dikkat çekti. İlerleyen saatlerde soru-cevap etkinliği yapan şarkıcıya takipçileri yüzündeki değişimleri sordu. Takipçilerinin merakını gideren Polat, estetiklerini tek tek saydı. İşte Ebru Polat'ın son hali...

takvim.com.tr
17.04.2023 10:48 - Son Güncelleme: 17.04.2023 11:04
3 estetik birden geçirdi! 39’luk Ebru Polat’ı tanıyabilene aşk olsun! “Estetiğin dozunu kaçırmadın mı?” Son görüntüsü olay...

Attığı her adımla adından söz ettiren Ebru Polat, son dönemlerde harcamalarıyla gündem olmuştu. Ebru Polat, bir paket sakıza 895 TL ödemiş ve fişi 3,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak tepki çekmişti.

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3 estetik birden geçirdi! 39’luk Ebru Polat’ı tanıyabilene aşk olsun! “Estetiğin dozunu kaçırmadın mı?” Son görüntüsü olay...

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Instagram sayfasında son halini yayınlayan Polat'ın yüzündeki değişim dikkat çekti.

3 estetik birden geçirdi! 39’luk Ebru Polat’ı tanıyabilene aşk olsun! “Estetiğin dozunu kaçırmadın mı?” Son görüntüsü olay...

İlerleyen saatlerde soru-cevap etkinliği yapan şarkıcıya takipçileri yüzündeki değişimleri sordu.

3 estetik birden geçirdi! 39’luk Ebru Polat’ı tanıyabilene aşk olsun! “Estetiğin dozunu kaçırmadın mı?” Son görüntüsü olay...

Şarkıcı bişektomi, göz kapağı ve çene altı operasyonları yaptırınca son haliyle gündem oldu.

3 estetik birden geçirdi! 39’luk Ebru Polat’ı tanıyabilene aşk olsun! “Estetiğin dozunu kaçırmadın mı?” Son görüntüsü olay...

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Dudakların çok güzel olmuş" deyince Polat, dudaklarını yaptırmadığını dile getirdi.

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