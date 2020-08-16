Şarkıcı Ebru Polat Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devame diyor. Son olarak mayokinili fotoğraf paylaşan ve, "Sakin olun sadece mayokini, herkesin giydiğinden yani" notunu paylaşan Ebru Polat, bu kez de annesi ile paylaşımda bulundu. Annesiyle birlikte kahvaltıya giderken aracın içinde video çeken Ebru Polat'ın paylaşımını görenler kahkahaya boğuldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Ebru Polat ve annesi için, 'Anasına bak kızını al' yorumunda bulundu. İşte mayokinili pozlarıyla, 'Hiç giymeseydin' dedirten Ebru Polat ve kızını görünce mutluluktan dans eden annesi...
Ebru Polat mayokinili pozlarından sonra şimdi de... Ebru Polat'ın annesinden göbek dansı!
16.08.2020 16:16
- Ebru Polat mayokinili pozlarından sonra şimdi de... Ebru Polat'ın annesinden göbek dansı!
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