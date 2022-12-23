Ebru Gündeş'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Ne Reza Zarrab ne Osmantan Erkır o isim Bir Zamanlar Çukurova'nın...

Ebru Gündeş'in eski sevgilisi bakın kim çıktı bilmeyenler şaşkına döndü! Ne Reza Zarrab ne Osmantan Erkır o isim Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si... 2010 yılında Reza Zarrab ile evlenen ve 22 Nisan'da boşanan Ebru Gündeş, kızı Alara ile birlikte yaşıyor. Hem evliliği hem de boşanma sürecinde Hadise ile olan gelişmelerden dolayı gündemden düşmeyen Gündeş'in eski aşkları merak konusu oldu. Bir dönem Uche ve Osmantan Erkır gibi isimlerle aşk yaşayan Ebru Gündeş, Fırtınlar ismiyle çekilen dizinin başrolünde Kerem Alışık ile birlikte yer alıyordu. İkili o dönem büyük aşk iddialarıyla gündeme gelmişti...