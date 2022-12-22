Ebru Gündeş'in eski sevgilisi bakın kim çıktı bilmeyenler şaşkına döndü! Ne Reza Zarrab ne Osmantan Erkır o isim Bir Zamanlar Çukurova'nın...
Ebru Gündeş'in eski sevgilisi bakın kim çıktı bilmeyenler şaşkına döndü! Ne Reza Zarrab ne Osmantan Erkır o isim Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si... 2010 yılında Reza Zarrab ile evlenen ve 22 Nisan'da boşanan Ebru Gündeş, kızı Alara ile birlikte yaşıyor. Hem evliliği hem de boşanma sürecinde Hadise ile olan gelişmelerden dolayı gündemden düşmeyen Gündeş'in eski aşkları merak konusu oldu. Bir dönem Uche ve Osmantan Erkır gibi isimlerle aşk yaşayan Ebru Gündeş, Fırtınlar ismiyle çekilen dizinin başrolünde Kerem Alışık ile birlikte yer alıyordu. İkili o dönem büyük aşk iddialarıyla gündeme gelmişti...
Ebru Gündeş'in eski sevgilisi bakın kim çıktı bilmeyenler şaşkına döndü! Ne Reza Zarrab ne Osman Erkır o isim Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si...
Son dönemde evli olduğu dönemde eski eşi Reza Zarrab ve Hadise arasında yasak aşk olduğu iddiasıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Ebru Gündeş!in eski sevgilileri merak konusu oldu.
İşte 48 yaşındaki bir çocuk annesi Ebru Gündeş'in eski sevgilileri başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri...
EBRU GÜNDEŞ VE UCHE
Fenerbahçe tarihinin gelmiş geçmiş en iyi savunmacılarından biri olarak gösterilen Nijeryalı Uche'nin gönlünü Ebru Gündeş'e kaptırdığı iddia edilmiş o dönem ikilinin büyük bir aşk yaşadığı konuşulmuştu.
EBRU GÜNDEŞ VE OSMANTAN ERKIR
Popstar yarışmasında jüri koltuğunda oturan Ebru Gündeş, programın sunucusu Osmantan Erkır ile de anılmıştı...