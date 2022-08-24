Ebru Akel'den iddialı spor paylaşımı! Vücudunu öyle bir esnetti ki...

46'lık Ebru Akel vücudunu öyle bir esnetti ki! Bu Tarz Benim, Gelinim Olur Musun gibi programların sunuculuğunu üstlenen Ebru Akel, Küçük Sırlar, Krem, Eltiler, Kara Melek gibi dizileriyle de oyunculuk alanındaki performansını gözler önüne serdi. Hem kariyeri hem güzelliğiyle beğeni toplayan ünlü sunucu, son olarak sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Akel, esneme hareketleri yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram'da yayınladı. Fit ve esnek vücuduyla dikkat çeken Akel, kısa sürede gündem oldu. Ünlü şarkıcı Demet Akalın da Akel'in paylaşımına kayıtsız kalmadı. İşte Ebru Akel'in sosyal medyayı kasıp kavuran o paylaşımı...