Haberler Magazin Videoları 'Dünyanın en güzel şeyi' Burcu Özberk yeni silikonlarının hevesini alıyor! İlhan Şen'le yangın çıkaran Burcu Özberk doyamıyor

'Dünyanın en güzel şeyi' Burcu Özberk yeni silikonlarının hevesini alıyor! İlhan Şen'le yangın çıkaran Burcu Özberk doyamıyor

'Dünyanın en güzel şeyi' Burcu Özberk yeni silikonlarının hevesini alıyor! İlhan Şen'le yangın çıkaran Burcu Özberk doyamıyor
13.10.2021 17:18
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Burcu Özberk şu sıralar verdiği göğüs dekolteli pozlarla magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşmeyi başarıyor. Son dönemlerde tercih ettiği iddialı kıyafetlerle adından söz ettiren Özberk, yine çok konuşuldu. Rol arkadaşı İlhan Şen'in 'dünyanın en güzel şeyi' olarak nitelediği Burcu Özberk, göğüs dekoltesiyle verdiği poz adeta sosyal medyayı salladı. Derin göğüs dekolteli takım elbiseyile poz veren Burcu Özberk'in fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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