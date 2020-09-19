Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç ile 2 yıl evli kalmıştı... Gökhan Töre'den eşine anlamlı hediye

19.09.2020 15:44

Esra Bilgiç ile 2017- 2019 yılları arasında evli kalan ve şimdilerde adı eski takımı Beşiktaş'la anılan Gökhan Töre, boşanmasının ardından bir süre sonra mimar Buket Büyükdere'yle aşk yaşamaya başlamıştı. 4 ay önce gizlice evlenen çift, bebek sevinci yaşıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen güzel Esra Bilgiç'in eski eşi futbolcu Gökhan Töre, sessiz sedasız nikah masasına oturduğu eşi Buket Büyükdere'yle önceki gün Bebek Kahve'de görüntülendi. Eşi için aldığı milyonluk araç ile Bebek'e gelen Gökhan Töre, araç plakası dikkat çekti.