Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç ile 2 yıl evli kalmıştı... Gökhan Töre'den eşine anlamlı hediye
Esra Bilgiç ile 2017- 2019 yılları arasında evli kalan ve şimdilerde adı eski takımı Beşiktaş'la anılan Gökhan Töre, boşanmasının ardından bir süre sonra mimar Buket Büyükdere'yle aşk yaşamaya başlamıştı. 4 ay önce gizlice evlenen çift, bebek sevinci yaşıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen güzel Esra Bilgiç'in eski eşi futbolcu Gökhan Töre, sessiz sedasız nikah masasına oturduğu eşi Buket Büyükdere'yle önceki gün Bebek Kahve'de görüntülendi. Eşi için aldığı milyonluk araç ile Bebek'e gelen Gökhan Töre, araç plakası dikkat çekti.
Esra Bilgiç ve Gökhan Töre, 2019 yılında boşanmış ve Töre, kısa bir süre sonra mimar Buket Büyükdere'yle aşk yaşamaya başlamıştı. 4 ay önce gizlice evlenen Gökhan Töre, bebek sevinci yaşıyor. 3 aylık hamile olan eşine son model bir cip hediye eden futbolcu Gökhan Töre sessiz sedasız nikah masasına oturduğu eşi Buket Büyükdere'yle önceki gün Bebek Kahve'de görüntülendi. İşte başta Gökhan Töre olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.