Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç ile 2 yıl evli kalmıştı... Gökhan Töre'den eşine anlamlı hediye

Esra Bilgiç ve Gökhan Töre, 2019 yılında boşanmış ve Töre, kısa bir süre sonra mimar Buket Büyükdere'yle aşk yaşamaya başlamıştı. 4 ay önce gizlice evlenen Gökhan Töre, bebek sevinci yaşıyor. 3 aylık hamile olan eşine son model bir cip hediye eden futbolcu Gökhan Töre sessiz sedasız nikah masasına oturduğu eşi Buket Büyükdere'yle önceki gün Bebek Kahve'de görüntülendi. İşte başta Gökhan Töre olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.