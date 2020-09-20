Hande Erçel Murat Dalkılıç'ı duymazdan geldi! Eski sevgili defteri kabarık olan Hande Erçel...

20.09.2020 18:00

Geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Hande Erçel-Murat Dalkılıç çifti, önceki akşam katıldıkları bir nikah töreninde pişti oldu. Nikah sonrası çift için şarkı söyleyen şarkıcı Murat Dalkılıç, eski sevgilisine bakarak 'Hasret Geceleri' adlı parçayı seslendirdi. Erçel'in ise şarkının söylendiği anlarda telefonuyla ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı. Aynı projede rol aldığı arkadaşı ile yakıştırılan ve aşk dedikoduları ile sık sık adından söz ettiren 26 yaşındaki Hande Erçel, estetiksiz halinden yaşına her şeyiyle merak ediliyor. Son olarak Murat Dalkılıç'ı duymazdan gelmesi ile dikkat çeken Hande Erçel'in eski sevgilileri merak konusu oldu. İşte Hande Erçel başta olmak üzere ünlülerin eski sevgilileri...

Yaklaşık iki yıl aşk yaşayan ve geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, önceki akşam katıldıkları bir nikah töreninde pişti oldu.

Ortak arkadaşları Feyza Kazaklar ve Mustafa Efe Arıcı'nın Beşiktaş'taki düğününe ayrı ayrı katılan ikili, alan içerisinde selamlaştı.

Dalkılıç, geceye tek katılırken, Hande Erçel ise ablası Gamze Erçel'le törende yerini aldı.

Habertürk'ün haberine göre, Murat Dalkılıç, nikah töreni sonrası çift için şarkı söyledi.

Şarkıcı, bir ara eski sevgilisi Hande Erçel'e bakarak "Sarıl bana sevgilim, eskisi gibi. Acılar içindedir, gittğin günden beridir. Bitsin artık yüreğim, hasret geceleri" sözleriyle 'Hasret Geceleri' adlı şarkısını seslendirdi. Hande Erçel'in ise şarkının söylendiği anlarda telefonuyla ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı.