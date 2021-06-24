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Diletta Leotta aileye girdi! Can Yaman’ın annesi paylaştı o detay dikkatlerden kaçmadı herkes onu konuştu

Diletta Leotta aileye girdi! Can Yaman’ın annesi paylaştı o detay dikkatlerden kaçmadı herkes onu konuştu
24.06.2021 14:29
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Diletta Leotta aileye girdi! Can Yaman'ın annesi paylaştı… Can Yaman ile Diletta Leotta cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Diletta Leotta'nın iş insanı Ryan Friedkin ile öpüşmesine kayıtsız kalan Can Yaman, sevgilisini ailesiyle tanıştırdı. Kısa bir süre sonra nikah masasına oturacakları konuşulan ikiliden Can Yaman'ın annesi ise müstakbel geliniyle verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşım kısa sürede gündem olurken oyuncunun annesi Güldem Yaman güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. İşte detaylar…


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