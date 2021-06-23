Diletta Leotta aileye girdi! Can Yaman’ın annesi paylaştı o detay dikkatlerden kaçmadı herkes onu konuştu

Güldem Yaman için "Annesi değil ablası sanki" yorumu yapıldı. Güldem Yaman'ın paylaşımının ardından ünlü isimlerin anneleri de merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte başta Can Yaman'ın annesi ve sevgilisiyle verdiği poz olmak üzere ünlü isimlerin anneleri…