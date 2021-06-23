Diletta Leotta aileye girdi! Can Yaman’ın annesi paylaştı o detay dikkatlerden kaçmadı herkes onu konuştu
Diletta Leotta aileye girdi! Can Yaman'ın annesi paylaştı… Can Yaman ile Diletta Leotta cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Diletta Leotta'nın iş insanı Ryan Friedkin ile öpüşmesine kayıtsız kalan Can Yaman, sevgilisini ailesiyle tanıştırdı. Kısa bir süre sonra nikah masasına oturacakları konuşulan ikiliden Can Yaman'ın annesi ise müstakbel geliniyle verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşım kısa sürede gündem olurken oyuncunun annesi Güldem Yaman güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. İşte detaylar…
23.06.2021 20:54
- Son Güncelleme: 23.06.2021 20:56
Can Yaman'ın İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'nın iş insanı Ryan Friedkin ile dudak dudağa objektiflere yansımıştı. Basına sızan görüntülerin ardından ayrılması beklenen ünlü çift ters köşe yaptı.
Aşklarına tam gaz devam eden Can Yaman ile Diletta Leotta cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Can Yaman, sevgilisini ailesiyle tanıştırdı.
Ünlü oyuncunun annesi Güldem Yaman da müstakbel gelini ve oğluyla çektiği selfieyi sosyal medya hesabında paylaştı.
Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen paylaşıma "Düğün yakın", "Aileyle tanıştıysa oldu bu iş" yorumları yapılırken Güldem Yaman güzelliğiyle dikkat çekti.
Güldem Yaman için "Annesi değil ablası sanki" yorumu yapıldı. Güldem Yaman'ın paylaşımının ardından ünlü isimlerin anneleri de merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte başta Can Yaman'ın annesi ve sevgilisiyle verdiği poz olmak üzere ünlü isimlerin anneleri…