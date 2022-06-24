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Emine Ün plajdan paylaştı pembe mayosuyla şov yaptı! Keyif halleriyle sosyal medyayı salladı

Emine Ün plajdan paylaştı pembe mayosuyla şov yaptı! Keyif halleriyle sosyal medyayı salladı
24.06.2022 20:23 - Son Güncelleme: 24.06.2022 20:23

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Ünlü oyuncu Emine Ün, havaların ısınmasıyla soluğu tatilde aldı. Özlem Yıldız ise sıkı dostu Emine Ün'ü tatilde yalnız bırakmadı. Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ikiliden Yıldız, Ün ile plajda dans ettikleri anları sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Kısa sürede gündem olan paylaşım, adeta sosyal medyayı salladı. Öte yandan mayo ve bikinileriyle kamera karşısına geçen Özlem Yıldız ile Emine Ün'ün fit halleri dikkatlerden kaçmadı. İşte Emine Ün ile Özlem Yıldız'ın sosyal medyayı sallayan o anları...

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