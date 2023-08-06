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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2023, 12:33 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2023, 12:37

Didem Soydan'dan bomba itiraf: “Hala aşığım”

Bir Youtube kanalına konuk olan Soydan, eski bir sevgilisine hâlâ aşık olduğunu itiraf ederek magazin gündemine bomba gibi düştü. Soydan'ın aşık olduğu kişinin ailesi olduğu için isim vermeyeceğini söylemesi üzerine akıllara iki yıl aşk yaşadığı Can Bonomo geldi. Bunun üzerine göz oyuncu Öykü Karayel ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk babası Bonomo'ya çevrildi. Bonomo cephesinde ise flaş bir gelişme yaşandı. Öykü Karayel'in ikizi Ezgi Karayel'in paylaşımı Didem Soydan'a cevap olarak yorumlandı. İşte o paylaşım...

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