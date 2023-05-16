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Deniz Uğur’un “Bahriyelim” dediği ilk göz ağrısına bakın! "Babası gibi çok yakışıklı"

Deniz Uğur’un “Bahriyelim” dediği ilk göz ağrısına bakın! "Babası gibi çok yakışıklı"
16.05.2023 20:52

OTOMATİK OYNAT

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Bir dönem eski eşi ve ikizlerinin babası Reha Muhtar ile yaşadığı sıkıntılarla konuşulan Deniz Uğur, bu kez İsmail Hakkı Sunat ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engin Deniz Sunat ile gündeme geldi. Uğur, Engin Deniz Sunat'ın yemin törenine eşi Erdinç Gülener ve Seren Serengil ile birlikte katıldı. Ünlü oyuncunun yanı sıra Uğur'u yalnız bırakmayan Seren Serengil de törende yaşadığı mutluluğu sosyal medyada paylaştı. Uğur'un "Bahriyelim" dediği ilk göz ağrısını görenler ise hayran kaldı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Babası gibi çok yakışıklı" yorumunda bulundu.

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