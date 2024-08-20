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Deniz Uğur'dan oğlu Poyraz, evlatlık kızı Ayşe Nazlı tarafından alıkonuldu | Deniz Uğur'dan şok iddialar
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Deniz Uğur'dan oğlu Poyraz, evlatlık kızı Ayşe Nazlı tarafından alıkonuldu | Deniz Uğur'dan şok iddialar

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024, 17:17   |   Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2024, 17:17

Sunucu spiker Reha Muhtar Sarıyyer’deki evinde merdivenlerden düşerek yaralandı. Bilincini kaybeden Reha Muhtar kaldırıldığı hastanede entübe edildi. Reha Muhtar'ın sağlık durumu merak edilirken eski eş Deniz Uğur'un avukatı Feyza Altun'dan yaşananlarla ilgili peş peşe iddialar geldi. Feyza Altun, Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un oğlu Poyraz'ın evlatlık kızı Ayşe Nazlı tarafından alıkonulduğunu iddia etti. Şarkıcı Nilüfer ve Reha Muhtar'ın evlatlık kızı Ayşe Nazlı geçmişte "Babam yüzünden 10 yaşında alkolik oldum" sözleriyle gündeme gelmişti. İşte detaylar...

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