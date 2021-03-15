Deniz Seki 18'lik kızlara taş çıkarttı! Yatak pozuyla gündeme oturan Deniz Seki'yi görenler "Aman Deniz Hanım" diyor... 2.5 ayda 20 kilo veren ve son görünümüyle dikkat çeken Deniz Seki'nin "Erkek olsam kendime aşık olurdum" açıklaması önceki gün gündeme bomba gibi düşmüştü. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren 50 yaşındaki Deniz Seki, yataktan paylaştığı fotoğrafla bu kez de sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi. 'Kendime yatırım yaptım' diyen Deniz Seki, estetik iddialarıyla ilgili, "Yalnızca göğüs operasyonu geçirdim" demişti... İşte verdiği kilolarla bambaşka biri haline dönen Deniz Seki'nin son hali...