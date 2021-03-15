Deniz Seki 18’lik kızlara taş çıkarttı! Yatak pozuyla gündeme oturan Deniz Seki'yi görenler “Aman Deniz Hanım” diyor...

"BEN MANUEL BİR KADINIM"

Neden selfie ya da story atmadığı sorusunu da yanıtlayan Deniz Seki, "Sosyal mecradan çok anlayan biri değilim. Teknolojiye de pek bayılmıyorum. Ben manuel bir kadınım. Ama dünya bunun üzerine kurulduğu için kendime bunlarla ilgilenen bir ekip kurdum. Yine de gündelik fotoğraflar ve selfie'ler de yüklediğim oluyor. O yüzden bir sıkıntı yok. Ama büyük nazara geldim. Evde her gün adaçayı yakılıyor. Geçen gün ocağım patlıyordu. Sonra sağ gözümde kocaman bir arpacık çıktı ve gözüm kapandı." ifadesinde bulundu.