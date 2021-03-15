Psikiyatrist Arif Verimli'den Hülya Avşar'a bomba sapyoseksüel göndermesi! 'Kusura bakmasın ama o erkekler...'

Müge Anlı'ya veda eden Arif Verimli'den Hülya Avşar'a bomba sapyoseksüel göndermesi! 1982 yılında Türkiye Güzeli seçildiği gün girdi ülkemizin popüler kültür hafızasına Hülya Avşar. Aşkları, tahtan inmesi ve daha birçok olayla gündeme gelen Hülya Avşar, yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. "Güçlü kadın olmak güzel, ancak erkek benden güçlü olmazsa dövesim geliyor. Erkeğin benden akıllı olmasını isterim, ben sapyoseksüelim yani zeki erkeğe bayılırım. Zeka benim için büyük güç. Bunları bir araya getirecek birisi varsa, hemen bana haber verin" diyen Hülya Avşar'a Psikiyatrist Arif Verimli'den gelen gönderme gündeme bomba gibi düştü. Arif Verimli, 13 sezondur Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te danışmanlık yapıyordu...